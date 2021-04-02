將軍澳靈實醫院爆出亂棄病人遺物離譜事。患末期大腸癌母親在醫院離世後，其女兒竟發現亡母隨身背囊被人當垃圾棄置，背囊內銀包、手提電話、提款卡及一些珍貴照片被埋堆填區。與母親相依為命的女兒痛失母親手機內電話簿，死訊無法通知其友人，哭訴「我只係想拎番部電話，唔可以佢走咗都冇人知道。」院方病人聯絡主任回覆事主時承認溝通出錯，原因竟是護士「睇漏眼」未發現有背囊，着病房助理棄置病人物品，病房助理雖發現有背囊，卻繼續放入垃圾膠袋棄掉，情況極其荒謬。

單身家庭長大，一直由母親獨力撫養的24歲事主Joe，提及事件時忍不住落淚。她指，今年剛好50歲姓鄧的母親任職759阿信屋售貨員，約兩年前證實患在大腸癌，一直與癌魔搏鬥，近兩個月情況轉差，一個月前由聯合醫院轉往靈實醫院留醫。

周日(28日)凌晨約1時許，她突然收到院方來電，指其母情況惡劣，着她前來見最後一面，當時她匆匆趕至，但在門外按門良久亦未有人開門，最終見到母親時，她心臟已經停頓，遺憾未能送母親最後一程的Joe在院內逗留個多小時辦理手續後離去。

在回家途中，她又收到病房護士來電，詢問如何處理其母的隨身物品，「佢問得好仔細，逐樣物品問我點處理。」當中包括衣物鞋，由於再用不上，於是着對方棄掉，至於尿片及造口袋醫療用品，她則提出轉贈有需要病人，她強調，過程中對方並未提及有背囊銀包等財物。

翌日她再返醫院準備執拾母親遺物時，竟發現背囊不翼而飛，「我最後送媽咪時，個背囊仲喺床邊！」背囊中有銀包、手提電話、鎖匙、提款卡及一些珍貴照片等。由於她幾日前剛取走母親身份證辦理手續而幸保不失，但失去手提電話，卻令她非常徬惶，事關她需要用手機內電話簿，找回母親友人，逐一通知死訊，「我只係想拎番部電話，唔可以佢走咗都冇人知道。」她向職員查詢，才獲悉全部物品已被棄掉，期間對方一度堅稱並沒有發現有背囊。

事後她雖多番與院方交涉，但對方聲稱是獲得Joe同意。「有常識都知道隨身背囊、銀包、手機，唔會係冇用嘅嘢，點解佢哋會當垃圾咁丟咗？」由於銀包內仍有一些財物，她不能肯定是人為疏忽還是涉及偷竊，於是到長沙灣警署報案。

該院病人聯絡主任事後主動聯絡Joe，承認溝通出現問題。護士疑「睇漏眼」，未為意有背囊，以為只是一些衣物及尿片等雜物，獲悉事主同意棄掉後，便安排病房助理「清場」。該名病房助理亦承認收拾過程中發現背囊的存在，卻最終仍然棄掉。對方又指收到事主投訴後，曾派人到垃圾房搜尋，但無發現。

靈實醫院發言人回覆《蘋果》指，病人離世後，醫護士員按一般程序，取得病人家屬同意後，將病人遺留的物品棄置。惟病人家屬其後希望取回部分物品，並報警處理，醫院會全力配合警方調查。院方對事件感到難過，向病人家屬致以慰問。

Joe對院方的回覆坦言難以接受，「正常人都知道袋係放貴重物品，邊有可能話丟就丟」，她估計成功尋回遺物的機會很渺茫，但質疑院方的回覆亦很「卸膊」。

警方表示，接獲一名24歲女子報案，指其已故母親背包在將軍澳靈實醫院內失去，懷疑被人盜去，背包內有一部手提電話、1,000元現金及銀行卡，總值3,500元，案件暫列作盜竊，由將軍澳刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

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