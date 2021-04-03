復活節5天長假期，儘管疫情未穩，但放假還是要放鬆一下。今日假期第二日，不少市民選擇到離島「放電」。

早上11時，中環往離島的碼頭開始湧現人潮，往南丫島、坪洲及長洲都有人龍，每條隊伍有100至200人；部份離島線，有加班船，市民平均等候半小時可以登船，各人輕裝上陣，部份人已戴帽防曬。

其中周先生一家四口準備入長洲，他們已訂了一晚酒店過夜。周先生指疫情下甚少外出，難得一家人放假又湊巧訂到酒店，這才往離島走走。不過一對子女則相當期待和興奮：「去過一次，好鍾意呀！因為可以食大魚蛋、踩單車，仲有沙灘添。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，明白到市民長期抗疫出現的疲勞，故此很難阻止市民在長假期間外出。但建議市民應該避免不戴口罩相處的時間。她又表示，若市民明知該地方多人，又需要排隊的話，可以考慮去人較少或是較少人的時段才過去。

張竹君指社區仍未知尚有多少的隱形病人，若當中有超級傳播者就有產生下一波疫情的風險。

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