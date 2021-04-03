海關昨日（2日）進行反走私行動，在機場三跑工地對開海面偵破一宗涉嫌利用漁船及快艇走私的案件，拘捕43歲的船主，撿獲大批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，並首次撿獲用於虛擬貨幣挖礦機的顯示卡，所有走私貨物的估計總市值為約3,100萬元，同時扣查一艘懷疑涉案的漁船。

周四（1日）晚上，海關有組織罪案調查科和港口及海域科關員，在西部水域執行反走私行動。關員在昨日凌晨2時，發現一艘形迹可疑的漁船，駛向機場三跑對開的海面，混入附近正在工作的工程船。當漁船停下來後突然關燈，未幾有一隻快艇駛近漁船。當時，漁船上的走私分子使用吊臂，將一些懷疑走私貨物從漁船吊上快艇。海關見時刻成熟，立即採取行動進行追截。走私分子見事敗後，隨即跳上快艇，並以高速向內地方向逃去。

行動中，海關扣查一艘懷疑涉案的漁船，並在船上撿獲初步估計總市值約3,100萬元的走私貨物，當中一半為海參、花膠、魚翅和燕窩等名貴食材，共值1,600萬；其次為手提電話、電話屏幕、中央處理器、記憶體和顯示卡等電子產品，共值1,200萬；以及貴價化妝品、日本酒、名貴手袋等，共值300萬。

海關首次撿獲用於虛擬貨幣挖礦機的顯示卡，並指這些顯示卡才剛於3月中全球發售，約值200萬元。此外，海關亦在今午根據調查所得，拘捕一名43歲本地男子，他是該艘漁船的船主，懷疑與案有關，不排除有更多人被捕。

機場三跑工地對開海域為限制區域，只容許持有許可證的船隻進入，該海域亦因填海工程的原故，深度深淺不一，海岸線長且滿佈浮水帶、工程船和運沙船，故可為走私份子提供屏障。另外，海域內有大量工程船隻，海關不排除走私份子以「魚目混珠」的方式假扮參與工程，並將漁船駛入工地對開的限制區域，以進行走私活動。

此案的案發地點距離香港水界直線距離約4海里，今次涉案快艇約長10公尺，配備4副每副300匹馬力、共1,200匹馬力的外燃機，時速估計超過60海里，上貨後只需4分鐘就可以離開本港水域。海關在今次行動部署兩艘高速截擊艇，但走私分子在追截過程中沒有採取直線加速，反而在未有打開航行燈的情況下，於有100艘工程船的限制區域內左穿右插。經過10分鐘的追截後，走私分子的快艇在機場以西海域擺脫海關的高速截擊艇，並逃離香港水界。

今年截至4月2日，海關偵破共22宗海上走私案，比去年同期的13宗上升70%，撿獲的物品總值為1.2億元，較去年同期的5,600萬元大幅上升1.1倍。另外，海關指受疫情影響，深港兩地的陸路交通受阻，海上走私案隨之增加，本案部份被撿獲的走私貨物，可被徵收的稅項高達150%至200%，若走私分子成功將貨物偷運回內地，可逃避近2,900萬港元的稅款。

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