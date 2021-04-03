香港仔鴨脷洲日前發生「白牌艇」互片事件，水警及海事處船隻一度在有關海域加強巡邏，致來往鴨脷排與香港仔之間航程的街渡一度絕迹，連「海上霸王」英姐亦不敢埋岸接客。不過，有讀者向《蘋果》表示，有街渡已趁一連五日的復活節長假期重出江湖接客，記者今日亦目睹有市民行山後，需綑邊而行十多分鐘，之後在礁石上等船，非常危險。

有居住在南區的居民表示，昨午他到玉桂山行山後在連島沙洲休息，至大約3時半左右便見到一架黃頂艇駛近礁石。當時大約有10人正等候舢舨，船上一名中年男子走到船頭，扶住登船離開的行山人士，之後便往香港仔方向駛走。大約1小時後，黃頂艇再次出現，今次同樣亦有10人左右登船。至下午5時45分左右，黃頂艇雖再駛至礁石附近接客，但發現已無人等船，只好空載而回。

據他所知，街渡以前都會到玉桂山下的礁石埋岸接客，只有零星市民上船，自互片事件出現後，街渡現時甚少於鴨脷排碼頭一帶出沒，並轉移陣地至玉桂山下的礁石埋岸接客。不過，他指玉桂山下的礁石非常濕滑，稍有不慎可能會跣倒，甚至跌落海，非常危險，當日便有市民登船時失足，幸及時有人將他扶住，而水警輪當時亦在不遠處巡邏，惟未有發現黃頂艇駛近礁石接客。

從該名居民提供的片段中所見，該黃頂艇與神隱多日的「海上霸王」英姐另一隻舢舨相似。《蘋果》今午佯裝行山人士致電英姐，要求從鴨脷排搭街渡返香港仔避風塘，惟她聲稱「海事處喺度搞嘢」，近日都不會駛近燈塔，而她亦駕駛黃頂艇在沙灘附近徘徊，等候時機靠岸接客。言談間，她不斷指海事處的船隻在附近巡邏，「大佬，我都要睇清楚，比佢再周一周唔掂㗎嘛」。

英姐其後又指沙灘難以上船，要求記者改到礁石附近等候，言談間又不斷問有多少人要搭船，但未有回應船費。記者所見，鴨脷排及玉桂山的礁石嶙峋，岩牆道路崎嶇，加上部份地方無路可行，有時需手腳並用，撲向岸邊的浪花亦隨時會將岩石上綑邊行的人捲落海面，非常危險，所以未見有太多人走到礁石上等船。

至下午4時半，記者見到黃頂艇駛近鴨脷排的礁石接客，兩名孭有大背包的男女需大步跨過礁石才能上船，之後黃頂艇全速向香港仔方向駛離，而當時未見有海事處及水警船隻在附近。

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