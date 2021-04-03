青衣女子企圖跳樓，早上7時許，長康邨康和樓一單位，一名女子攀出單位窗外危坐，企圖跳樓，街坊發現報警，消防員趕至現場，在地下張開救生氣墊戒備，警員展開游說，約半小時後，女子終被勸服拉回安全地點，她事後穿上尼姑衣飾，由救護員送院治理。據悉，女事主患有情緒病。

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