警方展開代號犂庭掃穴的反罪案行動，葵青警區反黑組根據線報及深入調查採取行動，凌晨掩至打磚坪街49號一幢工廈，突擊搜查其中一單位，成功搗破一間無牌酒吧，行動中，共拘捕48人，包括32男16女，年齡由17至30歲，部份人士有黑社會背景，其中一名24歲男子為負責人，他涉嫌無牌賣酒及無牌管有酒類飲品被捕，另外47名男女，涉嫌在未領有酒牌地方飲酒及違反限聚令(第599G章)被捕，酒吧內撿獲14支烈酒、34罐啤酒，總值約2萬元，警員將涉案男女及證物一併帶署調查。酒吧面積2千4百呎，由去年12月開始經營，場內設有飛鏢及撲克等遊戲。

警方九龍城警區反三合會行動組聯同紅磡分區特遣隊，凌晨零時，進行打擊工廠大廈內的非法活動，突擊搜查民裕街四11號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕一名41歲姓翁男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，他同時涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），另外，16男8女顧客，年齡介乎21至59歲，涉嫌在沒有領有酒牌的場所飲酒被捕，他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，共檢獲約70罐啤酒及約13支烈酒，總市值約1萬元。所有被捕男女現正被扣留調查。

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