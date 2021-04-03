繼上月中有黑幫在鯉魚門曬馬被驗出當中有人確診武肺，周四（1日）愚人節再有江湖人士「未識死」犯聚，勝和太上皇「囝囝」無視限聚令，在「元朗國」一間酒樓大擺壽宴，筵開近10席，出席者包括勝和四任坐館及近百江湖猛人。

據知，當晚壽宴期間再度出現「無警時份」，未見警員到場執法，惟事隔3日，事件經本報報道後，警方才有所行動。今晚7時半左右，多架警車駛至「嘉嘉好宴會廳」樓下，其後十多名警察落車到酒樓調查，另有3名軍裝警在門口位置拉起封鎖線，阻止任何人離開，估計與太上皇囝囝日前擺壽宴有關。

消息指，現場約有30名便衣警員及軍裝警，包括反黑組的探員，另有警員攜同警犬到場搜查，衞生署人員亦有在場，調查近一小時後離開，未有拘捕任何人。

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