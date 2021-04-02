復活節一連5日長假期，港九多處地方均出現人潮，主題公園排隊人龍、多區巴士總站或纜車站均有人龍，行山客四出活動，泳客湧去沙灘游水，市民放假要外出唞唞氣，在輪候交通工具卻花上不少時間，盡興回程，也要再排一次隊始能回家。

大埔汀角路昨晚出現人龍，在汀角村附近有租單車地點、沙灘及多個燒烤場、昨晚約10時，有司機駕車經過汀角路時，發現有近百人正在排隊等候巴士離開，遂將拍下的圖片放上互聯網。從圖片所見人龍長達數十米，相中見到有年青人，家長與子女，眾人均有戴上口罩，耐心候車。網民分別回應表示，「每次假期前後都會咁，個個燒(燒烤)到夜一夜，行出去啦」、「布心排居民表示假期真係無乜事唔好出街」、「感(咁)多人，上唔上到尾班車都係問題，00:00之後只有的士！」、「我試過行出去，除咗搭的士另一個選擇」、「見到好多年青人都係參加燒烤晚會，好奇怪，好多人同時在十點多鐘從燒烤場散走」。

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