復活節長假期，有市民到離島度假，長洲當然是熱門之選。中午時段，數以千計的遊人逼爆長洲碼頭，黑壓壓盡是人頭，由碼頭延伸向街市，看不見盡頭。

記者登上中午12時05分開往長洲的快船，總載客量為473人，乘客以一家人為主。渡假的市民拖喼的拖喼，露營的會背起一袋二袋露營用品，又有只是普通遊逛的裝束，一家大小襯着假期盡享天倫之樂，船上更是座無虛席 。

不消一會，船泊長洲碼頭，放眼望過去，無論是往街市方向，還是向北帝廟，都是人山人海。市民都戴上口罩，但肩碰肩，部份較狹窄的橫巷更是要擦身而過。不過原來昨天更多人，有食店東主稱：「噚日誇張好多，今日反而okay」。

位於東灣路的長洲市集有彩色繽紛的「心鎖牆」，吸引大批市民前來「打卡」，市集面積雖小，但人流不斷。檔主透露，昨日人流更多，今天多數人去了沙灘或山野，「好似我班friend講，噚日入完嚟，今日就走哂去行山。開返沙灘呀嘛，啲人都一窩蜂去曬太陽」。

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