《蘋果》接獲舉報，勝和太上皇囝囝無視4人限聚令，前晚愚人節在「元朗國」大搞壽宴，更在酒樓包廳筵開約十席，近百江湖猛人齊齊到賀，勝和4屆坐館沙田Me、子騰、寸仔及現屆坐館志權亦拉大隊撐場。據知，警方一早向各路黑幫人馬明言，在疫情期間不准搞大聚會，有指今次事件，警方毫不知情，有警隊高層事後得悉有人搞江湖壽宴為之震怒。

過往江湖猛人擺壽宴，O記和反黑組探員例必一早收到風，更會預早率領至少半百便衣到場擺位，逐一截查出席的江湖猛人，並登記各人資料，惟今次勝和太上皇「囝囝」擺壽宴，警方竟然被蒙在鼓裏，而筵開近十席的酒樓正正位於「元朗國」，是近日開審中的「721暴動案」，不少白衣人的盤據地。

記者周五晚曾到過該位於西菁街的酒樓「嘉嘉好宴會廳」了解，有職員表示客人可以包場搞晚宴，而昨晚亦有人包廳晚膳，但由於現場有圍板圍封，記者未能進入了解。不過根據場內的擺設裝飾，亦跟江湖壽宴的場景幾乎一樣。

根據有份出席壽宴的人士透露，當日為4月1日愚人節，不少江湖人物早早便到場，除了預備多個大型生日蛋糕外，更有人不惜帶來價值數千元一支的茅台酒為囝囝慶生。有消息指，當晚眾人玩得盡興，酒樓晚上10時拉閘，仍有不少人不願離開，繼續暢飲，直至深夜11時許才散席；離開前，賓客們興起更齊齊除罩影大合照，倘當中有人是隱形播毒者，隨時引發新一波疫情大爆發。

席上幾乎全是「囝囝派系」的門生，當中除了由他力捧升上坐館之位的3名前坐館「沙田Me」、「子騰」、「寸仔」外，今屆新坐館「志權」及深得元老雞腳黑歡心的「四眼康」亦為座上客，還有囝囝的頭馬「子明」，以及出名打得的雙花紅棍「日本仔」。此外，就連尖沙嘴新義安猛人「牛傑」亦親身到賀。

現年63歲的壽宴主角「囝囝」，在幫會中被譽為「太上皇」，地位舉足輕重。2012年一場「小桃園黑金飯局」，囝囝被指為負責拉攏政界及黑鄉人士大集會的牽線人，令原本作風低調的他，風頭變得一時無兩。

據知，囝囝靠收地起家，早已撈得風生水起，身家豐厚，多年來與元鄉不少鄉紳關係密切。至90年代起，囝囝開始涉足政治，更於2012年與廣東省政協港區常委陳強創立城鄉居民共和協會，囝囝亦充當副會長一職，更拉攏元朗多名鄉委會主席，獲得至少161村支持。

有消息指，721白衣人恐襲西鐵站，勝和是眾幫派中最為賣力，有傳當日囝囝亦曾現身元朗巿中心，而其頭馬「日本仔」更被拍攝到身穿白衣在場穿梭，但721暴動案中，雖然有多達60人被捕，但近日案件開審僅得8人被提控。

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