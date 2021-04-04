清明節下人人到墓場祭祖，有熱心市民就選擇到位於羅湖的沙嶺公墓拜祭無名孤魂。警員早上已在場戒備，截查黑衣市民。

沙嶺公墓未似其他墳場般人山人海，加上石碑上只顯示安葬年份及死者的號碼，並沒有姓名及遺照，環境稍顯荒涼。今日下午陸續有身穿黑衣的市民到場，其中除了年輕人，更有不少中年人士。到場市民均帶有祭品，分別有香燭、鮮花及紙紮祭品，其中更有人帶上《蘋果日報》、印有抗爭運動象徵「連豬」外貌的蛋糕，以及文宣等物品，主要放於2019及2020的棺木段。

過去積極參與運動的「守護孩子」成員陳基裘（陳伯），今日偕朋友連續第二天到場，希望趁清明拜祭「死得不明不白嘅人」。陳伯表示，昨日早上11時前已到場，同行兩名年輕人即被警方截查，雖隨即被放行，但今日截查更加嚴格。「明白你有公務在身，但擾民啊！」陳伯表示市民純粹拜祭，更有遵守防疫措施，認為警方毋須太惶恐。他指明日將會再與友人再作拜祭：「大家辛苦啦，我哋做到嘅嘢都做。」

市民林先生亦特意到場，他指不是受網上號召而來，每年春秋二祭都自發拜祭香港人。他認為今年警方借限聚令為由到場管制，隨拜祭市民增加，截查行動就更加高調，他亦受到截查。「我影咗張相做紀錄，有個（警員）就碌大雙眼望住我。有種狐假虎威（嘅感覺）。」

而警方亦有進行人流及車輛管制，其中羅湖道與文錦渡路交界，直至近沙嶺墳場管理處的路段已經封閉，除救援車輛及沙嶺居民車輛以外，其中車輛不得進入。衞生署亦不停在場廣播，呼籲市民做足防疫措施，如戴上口罩及保持社交距離。

掃墓人士可於上水乘搭九巴 73K ，或專線小巴 59K前往沙嶺墳場。

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