疫情下第二個清明節，無阻市民上山拜祭先人，雖然政府現時已豁免宗教聚會人數，但拜山限聚人數未有放寬，仍維持4人一組，所以今年掃墓人數比疫情前有所減少，但由粉嶺沿路上山始終仍見人頭湧湧。

現場所見，人人均手持鮮花或一大袋祭品，更有市民用擔挑，揹上6大包祭品上山。另有市民出動手推車，帶同燒豬上山供奉祖先。雖然今日陰天，但個個仍「大汗疊細汗」。

居於上水的袁女士一人到場，帶上父親生前栽種的蘭花拜祭他，並以「倒後行」的健身方式上山。「屋企啲花啱啱開，啲花有啲係爸爸種嘅，所以拎嚟拜祭返佢。」她認為今年清明節正常人流比以往少。

有長者指登山比較辛苦，認為可以參考將軍澳華人永遠墳場，以高爾夫球電動車接載長者及行動不便人士。

因疫情關係，現場不時有衞生署廣播，呼籲市民做好防疫措施，如戴上口罩及保持社交距離。在場市民大部份亦有戴好口罩。

而前往和合石墳場的部分路段已經封閉，警方在場進行人流及車輛管制；消防亦派員派傳單，呼籲小心香燭，九巴亦開放5條特別路線來往和合石及各區，包括61S、70S、74S、76S及279S。

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