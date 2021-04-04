屯門澤豐花園有居民日前在fb群組內發帖，指上月24日將收集多名居民簽名的信件交予法團主席，希望法團可以召開大會，讓居民重新投票，選出心目中理想的管理公司，惟一直未獲任何回應，對此感到失望，遂由周五（2日）起一連四日發起簽名行動，在屋苑閘口外設置街站，希望收集超過20％、大約500名業主的簽名，召開重選法團委員大會。多名居民得悉消息後，紛紛留言表示支持，甚至揚言希望趕走現屆立案法團。

不過，帖文出街兩日後，澤豐花園業主立案法團發出一張主題為「抗拒黑暴 請不要隨便簽名給別人」的「口語」通告，內容主要講述法團各委員並非專業人士，屋苑早前進行各項大型維修工程，業主都毋須支付有關費用，而且法團銀行戶口的盈餘有二千多萬，指摘「黑暴」造謠，又聲稱受「黑暴」影響，暫時不會開會解釋任何事，呼籲各位居民不要隨便簽名予「黑暴」。有關通告一直未有解釋何謂「黑暴」，但又指業主簽名等同「引進咗黑暴」，聲稱「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日」。

通告旋即被多個群組及網民轉載，引起熱烈討論，有人指該篇通告的行文不流暢，非常口語，而且未有正面回應居民的訴求，另有人不理解呼籲業主簽名的發起人為何是黑暴，「人哋破壞咗你啲乜? 打咗你哋邊一位? 要拎證據出嚟喎，否則係誹謗㗎」。

發起簽名行動的「澤豐貮代」為80、90後街坊自發組成，他們於周五(2日 )早上開始在屋苑閘口外收集業主簽名，又向不知事件起末的居民解釋事件，其中召集人Benny在fb上表示，對於法團在通告上寫出「抗拒黑暴」感到無奈，坦言「保護自己家園、提出反對聲音收集簽名，那就是貴法團所謂的“黑暴”嗎？」。

當區區議員曾振興亦在fb出post表示，公道自在人心，感謝現屆法團「讓街坊們看見我們的屋苑一直掌控在甚麼人手中」，而他們亦會用最文明最民主的方式證明，誰才是「黑暴」。

《蘋果》今日前往澤豐花園了解，街站設在澤豐花園閘外一個往輕鐵澤豐站的空地，閘外掛有一張橫額，上面寫有「拯救澤豐 推翻法團」大字，並放有長枱及凳予人簽名。記者所見上前簽名的居民不多，亦在屋苑當眼位置未有發現法團發出的通告。

有不願上鏡的居民表明，不滿立案法團換了舊有的管理公司，並於本月16日轉聘另一間物業管理公司，「我係唔滿意佢（法團）換咗佳定，咁大嘅決定，一早要諮詢，要出通告嘛，唔係一小撮，基本上每個法團都有小小利益，小小冇問題，但換大嘅管理公司要諮詢業主！」

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