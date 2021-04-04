九龍灣體育館社區疫苗接種中心疑爆嚴重疫苗接種「甩漏」，有報道指一名55歲患血癌外籍男子原本與友人一同預約了3月18日前住觀塘曉光街體育館接種BioNTech疫苗，未料誤往九龍灣體育館，但仍獲接種他未有預約的科興疫苗。《蘋果》今到涉事中心視察，發現未有等候的人龍，但見到多名工作人員為預約接種疫苗人士核對手機訊息。

市民溫先生今午到中心接種第一針疫苗，他指進入中心後，已有職員替他核對身份證及手機短訊，「其實我入去嘅時候，佢已經同我講，我今日係打科興」。他估計該名血癌患者可能未聽清楚醫護人員指示，而工作人員亦有責任核對清楚接種者身份，才為他接種疫苗，「就等於醫生冇對清楚資料，就幫個病人落咗藥，佢哋都有責任」。溫先生建議長者或患有長期病患的人士，應由家人陪同前往接種疫苗，以免發生悲劇。

前來中心接種第二針的市民劉先生則指，門口職員未有查看他的預約確認短訊，「可能我哋打第二針就簡單啲」。他指整個登記過程漫長，其間亦需要填妥疫苗接種同意書，「我哋入咗去成十分鐘，先有得埋去打，有哂冷靜期，埋到櫃檯姑娘登記咗身份證，都會同你講你今日係打咩疫苗」。他認為該名血癌病人有責任為自己的身體狀況評估，才簽署同意書，「佢有個選擇權，除非佢唔清醒」，又指若果打錯疫苗的情況發生在他身上，他亦會坦然接受。

同樣來接種第二針的梁小姐指，每次前往中心接種疫苗，工作人員都有替她核對預約確認短訊，「我哋啱啱都有對，兩次都有對」，亦指接種中心内有派發文件，上面亦寫有「科興」字眼，在等候期間場內亦有工作人員提醒今天是注射哪種疫苗，認為打錯疫苗「根本無可能」，「啲信息有中英對照，你一定知道自己打咩，場內又有個姑娘過嚟問你知唔知今日打咩，打第幾針，若果你打第一針，你都要對返晒啲嘢（資料）佢再叫你剔（同意書），所以冇可能佢唔知。」，但認為要接種中心和接種者皆有責任，「你有責任要知道自己打咩，唔可以賴曬人。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！