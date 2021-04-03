尖沙嘴一間服裝店發生塗鴉案件，凌晨3時許，沙沙嘴63號地下FILA服裝店，3、4名青年在店外徘徊後離開，稍後大廈看發現店舖大門捲閘，遭人用粉紅色漆油噴上一個圖案惡意塗鴉，於是報警，警員接報趕至現場，並通知店舖負責人，暫列刑事毀壞案件處理，經翻看閉路電視，涉案青年其中一人穿黃色衫及一人黑色衫。最近新疆棉問題火熱，不排除塗鴉事件與此有關。

3月25日晚上，FILA中國在微博表示，將退出良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，簡稱BCI），並稱一直在持續採購和使用中國棉產，包括新疆出產的棉花。

因中國人權問題，多個國際著名品牌棄用新疆棉，引爆內地展開全面抵制行動，小粉紅將新疆棉問題鬧得火熱，有中華地區的代言藝人發聲明表態「割席」。而adidas的全球兼終身代言人陳奕迅，早前亦宣佈與adidas解除合作關係。

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