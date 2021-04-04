再有寵物龜墮樓！下午1時許，一隻寵物龜被發現倒卧西環僑發大廈一單位的窗台位置，龜殼爆裂受傷，懷疑牠從高處墮下。警方接獲報案後到場調查，並召愛協人員協助，發現龜大約直徑25厘米長，仍有生命迹象，但未有發現主人的蹤影，於是帶走治療，經調查後案件暫列虐畜。

愛協表示，接獲警方通知指西環有一隻龜懷疑從高空墮下，愛協督察到場後發現一隻成年巴西龜外殼爆裂嚴重受傷，已帶回中心交由獸醫檢查。

連同今次事件，本港一個月內已3度發生龜隻墮樓事件。九龍灣麗晶花園昨日（3日）一隻寵物龜墮樓，龜殼斷開兩截，龜隻當場死亡。另外，上月9日晚上，葵涌葵興邨興福樓高層一單位有龜隻墮下，一名男子行經大廈對開，頭部被龜擊中致紅腫，而該隻烏龜現場被證實死亡，56歲姓許烏龜飼主涉嫌「殘酷對待動物」被捕。

香港兩棲及爬蟲協會對事件表示關注，領養部幹事黃朗研指近日經常發生龜隻高空墮下致死個案，反映飼主疏忽照顧寵物安全，釀成悲劇。他又稱龜種的攀爬力很高，可以依靠飼養缸內的其他龜隻或擺設逃出，呼籲飼主一定要確保飼養缸有一定的高度或加裝通風隔板，以防止寵物逃脫，而且過去協會曾接收過龜殼爆裂的龜，進行龜殼補救手術後，需休養接近兩年。

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