有港版「天空之鏡」美譽的北區流水響水塘近日嚴重乾涸，部份位置露出塘底，甚至出現龜裂痕迹，《蘋果》今日到場視察，發現山水一色的美景不再，泱泱水塘慘變小溪或乾地，遊人可直接走落水塘，徒步走到對岸，情況令人擔憂。至於下城門水塘及九龍副水塘存水量亦不足5成，多個位置水位明顯下降，變成淺灘，甚至露出泥黃色的土地。

流水響為灌溉水塘，位於粉嶺龍山東北面，與鶴藪水塘同屬八仙嶺郊野公園範圍。記者今午到流水響視察，發現偌大的水塘僅餘一半位置有水，離主壩較遠的位置則已乾涸至塘底，出現龜裂裂紋，塘底的草地、石塊、枯枝清晰可見，與昔日世外桃園的美景形成對比。

有遊人專程趁假日到流水響享受自然樂，惟見到旱地一片後感到失望，但亦有人見到「乾塘」奇景，直接走落水塘，輕鬆徒步走到對岸，另有人在空地位置嬉戲，執起地上石頭「片石」，甚至有一家大小在乾涸的流水響水塘塘底拍照留念，非常盡興。

李氏一家聽聞流水響景色優美，遂趁假期特意來臨，但眼前景象與網上圖片不符，感到失望，「水塘個名係流水響，但而家都冇『流水』」，但相信水塘乾涸為大自然規律，估計與冬季雨量少所致，雨季來臨情況便會好轉。另外，市民尹小姐指從未見過水塘乾涸的情況，幸四周仍有大量樹木「搭救」，所以不感失望，但希望下次到場會可以欣賞到水塘景色。

其後記者到九龍副水塘了解，發現水塘竟成「空塘」，只餘一條小河，情況非常誇張，而下城門水塘則變成「空塘」，有如峽谷一樣，兩旁位置亦露出黃土，但地上未有出現龜裂情況。

根據水務署今日公布的本港水塘存水量，本港水塘總存水量376百萬立方米，去年同期水量的389百萬立方米，佔總容量百分比為64.24%，較去年的66.39%，少2.15個百分點。另外，據水務署於3月16日的個別水塘存水量，石梨貝水塘、下城門水塘及九龍副水塘的存水率都不足50%，其中下城門水塘的存水率更只有12.82%。《蘋果》正向水務署查詢水塘乾涸原因。

根據天文台預料，今年全年總雨量會屬正常至偏少，介乎2,000至2,600毫米，而今年春季（3月至5月）雨量亦屬正常至偏少，水塘乾涸或未能於短時間改善。根據《水務設施條例》，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗，最高可處罰款5萬元，以及監禁2年。

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