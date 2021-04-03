61歲退休廚師，上月16日接種科興疫苗，至27日不適入院，翌日即告不治，他是當局接獲的第11宗曾接種科興疫苗後死亡個案，家人不滿衞生署未剖屍已宣佈父親死於心肌梗塞，認為對死者不公道，質疑父親死因未必與疫苗無關。衞生署昨回覆本報查詢指，根據死者的病況、病歷及相關臨床診斷，初步認為其死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

死者姓鄭（61歲），2014年退休，退休前在任廚師，與妻子育有三子女。長子Tommy眼中，父親是好爸爸，一生顧家，為人樂天好動，雖有40年吸煙習慣，但沒有長期病患紀錄，也無藥物敏感，只因希望通關後盡快返內地才預約接種科興疫苗。

上月16日，鄭在沙田源禾路體育館接種科興疫苗，26日感不適心口翳悶，他以為普通病痛自行搽藥油，翌日病情惡化，左肩疼痛及冒冷汗，下午到大埔那打素醫院急症室求診要留院。

其間，醫生發現鄭的心臟酵素極高，高達逾兩萬，出現缺水及血壓偏低問題。28日，鄭因血壓過低轉送深切治療部，當時仍然清醒，曾發短訊予家人稱不用前來。

Tommy憶述，當日中午12時其妻子妹妹還在病房跟父親傾談，其後二人在深切治療部門外守候40分鐘，突接獲需搶救消息，父親更在半小時後死亡。其後，院方告知父親死於心肌梗塞，又詢問家人死者生前有否接種疫苗，但沒解釋死因與疫苗有關。

「主診醫生都唔敢直接判斷」

翌日，衞生署向外公佈父親死亡個案，指其父長期吸煙，「轉往深切治療部其間突然出現心室性心跳過速和心臟驟停，搶救無效，初步死因為急性心肌梗塞」。翌日，當局指13宗打疫苗後死亡個案包括鄭的個案，與疫苗接種無直接關係，並指大部份死於各種心血管病。

最令Tommy不滿是，上月31日與父親主診醫生會面，對方指未有完整化驗報告，只初步推斷其父死於心肌梗塞，令他質疑政府妄下結論，似為隱瞞接種疫苗的潛在風險，不想公眾對打疫苗有負面看法：「最密切關注我老竇嘅醫生，都唔敢因為手頭上嘅數據作出（死因）判斷，點解政府咁快確定死因同疫苗完全無關？」

冀返深圳養老

Tommy指，父親曾透露希望日後回深圳寶安家鄉養老，落葉歸根，更希望通關後盡快返寶安，所以上月中預約接種科興疫苗，豈料接種第一針後死亡，遺下未圓心願。他又指父親生前曾催促弟妹盡快結婚，希望看見他們成家立室，因父親喜歡小朋友，雖沒向已婚的他明言盼抱孫，但偶而提及朋友的孫兒怎樣可愛，似意有所指，惜如今父親猝逝，未能圓遂其願。

Tommy憶述，父親三十多年前來港，打拼大半生，家鄉還有兄弟姊妹等親人，他經常回鄉探親。五年前，父親透露退休後回鄉養老願望，惟當時仍未退休，未付諸實行，而且父親生活簡單，沒甚麼嗜好，生前為中菜廚師的他廚藝不錯，其妻亦常向家翁請教，父親亦十分樂意分享烹飪心得，他最懷念父親的生炒骨。

他指，父母兩人在內地結婚，婚後移居香港謀生，一直感情要好，絕少爭執，父親的離世對母親打擊甚大，連日鬱鬱不歡，家人都擔心她情況加以安慰陪伴，希望早日辦妥父親後事，讓母親告別憂傷。

11人接種科興後死亡

當局至今共接獲13 宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡個案，其中11人接種科興，兩人接種復必泰，臨床事件評估專家委員會負責評估接種疫苗後死亡個案的因果關係。呼吸系統專科醫生梁子超表示，若接種者被判斷死於心肌梗塞，未必需解剖，醫生可透過臨床病徵、 心電圖變化及心臟酵素確定，除非異常情況才要驗屍。

心臟科專科醫生何鴻光指，暫難評論接種後死亡個案是否與科興有關，亦不能排除其可能性，如患感冒或肺炎，血管班塊容易破損或發炎致破裂，打了防疫針或引發免疫反應，導致血管閉塞。

衞生署回覆查詢表示，專家委員會已於上月30日召開會議，評估有關個案，根據死者病況、病歷及相關臨床診斷，初步認為其死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。專家委員會需待全面解剖報告完成後才會總結其因果關係評估。

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