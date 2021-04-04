旺角發生傷人血案。下午4時許，一名47歲女子與其52歲丈夫，於廣東道1097號一唐樓梯間因感情問題發生爭執，其間女事主被丈夫用鎅刀傷臉及手。兇徒將刀棄於街頭，之後逃去無蹤，而女事主事後負傷跑落樓，向附近一間髮型屋求助。

救護員到場後，將女事主作簡單敷治，之後將她送往廣東醫院治理。警方其後封鎖理場調查，並在現場梯間發現大量血迹，而染血的鎅刀亦被棄於唐樓入口附近。

據知，兩名男女同為持行街紙的越南裔夫婦。大約半小時後，警方接獲市民報案，指旺角登打士街家樂坊對開有一名男子，身上染有血迹，懷疑他受傷。警員到場調查，發現他為在逃的涉案丈夫，以涉嫌傷人將他拘捕，並將他送院檢查，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

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