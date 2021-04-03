警方深水埗警區近日發現有人於復活節假期期間，在區內開設多個非法賭檔，深水埗警區特別職務隊經過深入調查後，於4月2日展開一連兩日代號「虎撲」的行動，並搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔。

行動中，警員突擊搜查荔枝角道314號一單位及長沙灣道259號一單位，分別搗破一個非法釣魚機賭檔及一個非法麻雀賭檔，拘捕一名35姓陳女負責人及一名55歲姓王男負責人，涉嫌經營或管理賭博場所。另外，現場的8男12女，年齡介乎20至74歲則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人亦同時涉嫌違反限聚令（第599G章）遭到票控，警員撿獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀、4部釣魚機、一批遊戲卡及大約1千元賭款。

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