鑑於單車意外數字有上升趨勢，沙田警區聯同新界南總區交通安全組在本月2日至5日一連四日在沙田區內（大水坑單車公園、馬料水、沙田划艇中心及沙田文化博物館）展開「沙田警區單車安全周2021」活動，提醒踩單車人士注意道路安全訊息。

根據警方數字，2020年，涉及單車交通意外的傷亡人數為2,822人，較前年（2019年）的1,799人上升逾五成七，當中有582宗（21%）在沙田區發生。涉及單車的交通意外死亡人數有14人，與去年同期（4人）相比，有大幅上升的趨勢。

「沙田警區單車安全周2021」開步禮已於昨日（3日）舉行。活動邀請得本港單車運動員黄金寶出席。單車安全周設有全港獨有三輪宣傳單車供市民拍照，並配合交通警熊Sir（卡通人物）提醒市民留意踩單車安全事項。警方提醒市民，交通意外足以致命，騎單車人士應遵守交通規例，注意道路安全。

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