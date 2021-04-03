本港疫情嚴峻，疫苗接種超過一個月，但死亡及不適個案一宗接一宗，35歲建築工人應公司要求，上月中接種復必泰疫苗，之後出現頭暈、心律不正、耳鳴等症狀，需急召救護車送院，雖然沒有性命危險，猶有餘悸，「當時都唔知搵邊個求救，死神好似每一秒同我招手咁」。他又指出院後又發現血壓突然高升，擔心是後遺症，憂心不已。

注射復必泰後不適男子叫阿維（35歲），在建築公司任文職工作，是家中經濟支柱，因妻兒在內地，加上公司要求，上月17日在荔枝角公園體育館接種復必泰疫苗。本月31日，阿維報稱出現頭暈、心律不正、耳鳴等症狀，「嗰日朝早8點幾，突然喺屋企樓下好暈，血壓成180幾，之後就叫白車送咗我去伊利沙伯醫院」。

他報警求助，並對救護員表明自己曾接種過復必泰疫苗，他指被送抵醫院後，「佢哋好似無咩嘢咁，淨係開咗啲止暈藥畀我」。他憶述，醫護人員指他的血壓心跳沒有問題，觀察數小時後便出院。

阿維稱本以為無大礙，但出院回家後持續頭暈，又行路乏力，日前上班時更不支倒地，「乜都無做，血壓又飆到140幾，好暈」，至今仍見頭暈及十分疲憊。採訪當日，阿維亦量度血壓心跳檢測，當時血壓偏高。

失信心 「點敢打第二針」

阿維批評政府未有就接種任何疫苗後，所出現的後遺症作出支援，亦無求助熱線，「我當時都唔知搵邊個求救，死神好似每一秒同我招手咁」。他坦言對政府失去信心，指抗疫措施漏洞處處：「好後悔打，第二針講明個效果仲犀利，我打完已經有咁嘅情況，點敢打第二針呢？」

問到政府就接種疫苗後出現嚴重異常作出賠償，阿維哭笑不得地說：「難聽啲講如果我走咗，你畀一千萬我都無用。」他相信市民選擇接種疫苗只求安心，「唔好到個人死咗，先話唔關疫苗事」，他認為政府應詳細檢討接種人士出現後遺症的情況，而非敷衍了事，棄市民於不顧。

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