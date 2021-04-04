本月1日愚人節，勝和太上皇「囝囝」無視限聚令，在「元朗國」一間酒樓大擺壽宴，筵開近10席，出席者包括勝和四任坐館及近百江湖猛人。據知，每當有江湖猛人擺壽宴，O記都會提早收到風安排便衣警到場，逐一截查出席的江湖猛人，惟今次囝囝擺壽宴期間，警方卻「唔見人」，令警隊高層震怒，只能盡快「補鑊」，連日來聯同政府其他相關部門巡查元朗多間酒家，包括日前囝囝擺壽宴的「嘉嘉好宴會廳」。

昨晚大批警員高調到「嘉嘉好宴會廳」調查，當中包括反黑組探員，大約逗留一小時後離去，未有帶走任何人。至今日，警方回覆《蘋果》表示，4月1日當天並無接獲相關報案，元朗警區反三合會行動組會其後調查該食肆是否遵守預防及控制疾病的相關規例，已向法庭緊急申請搜查令，並在餐廳撿取閉路電視紀錄及顧客預約記錄等，暫未有人被票控或拘捕。

昨晚警方亦聯同食環署巡查位於西菁街及康景街多間食肆，其間發現「嘉嘉好宴會廳」涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），違規事項包括餐桌之間的距離、沒有備存員工檢測及顧客登記紀錄，以及違反口罩規定，會向酒家負責人展開檢控程序，另外酒家今日起，傍晚6時至翌日上午4時59分須停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人同坐一桌，為期14天。

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