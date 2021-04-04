油尖警區反三合會行動組人員昨日晚上約十時起突擊巡查尖沙嘴區內多個場所，針對違反有關限制羣組聚集、保持社交距離及佩戴口罩等防疫規例，並在漆咸圍一百一十五號一單位搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，一名20歲姓張酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。單位內8男兩女，年齡介乎15至35歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。警方在行動中撿獲約48罐啤酒及5支烈酒，總值約5,000元。被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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