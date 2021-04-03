油麻地分區雜項調查小隊根據線報及經深入調查後，昨晚約10時，突擊搜查油麻地彌敦道522號一單位，發現一派對房間懷疑違規經營及無牌賣酒。一名39歲姓王女負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反處所防疫條例（第599F章）」被捕。行動中，撿獲148罐啤酒及54支烈酒，總值約一萬元。

觀塘警區雜項調查隊，昨晚約11時，在觀塘區內展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘成業街19至21號及15至17號兩個工廈單位，搗破兩間違規經營的派對房間。行動中，一名34歲姓張男負責人，涉嫌違反處所條例（第599F章）被捕，現正被扣留調查。兩個單位內分別16男4女，年齡介乎18至40歲及6男6女，年齡介乎15至47歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

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