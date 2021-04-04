尖沙嘴彌敦道36-44號重慶站商場，2樓一間賣鐘錶的舖頭，在復活節假期休息。下午近1時，四名年約20至30歲男子，以硬物欲撬開鐘錶店的大門，惟觸動警鐘，驚動商場保安，保安立即通知店舖負責人，負責人報警求助，在附近巡邏的警員接報趕至，當場拘捕4名疑人，並押解其中兩人到中間道一部私家車搜車，警方將案件列爆竊，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

現場商場多為小舖頭，眼見有鐘錶店、美甲店等，但顧客不多。肇事的鐘錶店「第一勞鐘錶有限公司」在門外貼出通告，指因復活節假期，2至6日休息，7日始照常營業。

據了解，爆竊四人組疑覷準鐘錶店關舖，趁機爆竊，惟觸動警鐘，保安發現暗中通知女負責人，女負責人報警求助，警方特遣隊人員正在附近巡邏，接報迅速趕至，將四人逮獲，店舖未有損失。

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