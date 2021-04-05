馬路如虎口，昨日上海街便有幼童衝出馬路，險命喪輪下。網上瘋傳一條閉路電視片段，日期顯示為昨午2時許，一名約3歲的幼童被拍到在油麻地上海街及南京街交界的行人路，突然從行人路經行人過路處衝出上海街，一名疑似幼童家長、身穿白色長裙女子亦大驚急步尾隨衝出，試圖將幼童捉回行人路。

當幼童及白裙女子闖進馬路之祭，一輛紅Van剛巧駛至，眼看快要撞及兩人的千鈞一髮情況下，紅Van司機幸有留意路面情況及時急煞，在與幼童相距不足三呎的距離將車煞停，紅Van停定時，車身還不停上下晃動。不少途經現場的市民均目睹這一幕驚險過程，無不被嚇得尖叫驚呼。

尾隨追至的白裙女子隨即將幼童抱起，行上行人路。現場有報攤女東主激讚紅Van司機反應快速，並向司機舉起拇指，「嚇死呀！司機好嘢，好彩煞得切。」紅Van開走時，不少市民都向司機揮手示好。

短片被放上網後，不少網友均大讚司機，「司機真係神人，呢個盲點都見到」、「紅van司機好反應」，同時亦有網友認為成年人應看管好小童，「家長們請拖實小朋友，好好教導小朋友馬路的危險性」、「好心就教好小朋友，出街睇實」。

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