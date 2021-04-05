比特幣價格屢創新高，催生騙案！44歲失婚漢為追尋「第二春」，慘中美人計陷阱！一年前他在一個交友程式認識一名長腿美女，慫恿他投資比特幣（Bitcoin），又以「放電式」的甜言蜜語誘他落疊，他以為找到真愛，兩個月前把11萬元交給對方投資，結果失聯無影，他懷疑受騙報警，暫未有人被捕，男事主自嘲衰戇居，以為對方這些年的情話是真心真意。

事主姓李（44歲），與前妻育有一子一女，2008年離婚，子女由前妻撫養，自己獨居元朗洪福邨一單位。李任職倉務員，月入約兩萬元。去年5月15日，李透過內地一個交友程式「探探」認識一名姓蔡港女，報稱在本港一間控股公司做代理，幫人投資比特幣及黃金，李承認見蔡女樣貌娟好，欲進一步發展。

兩人一直靠微信傳情，蔡女不斷游說他投資比特幣，聲稱可以賺大錢，希望一起成立一個發展基金，並言「我唔係人哋，我可能係你將來嘅另一半」、「如果冇屬於我哋的基金點開始」，更不時把生活照及露出長腿的性感照給李。

兩人在微信交往約一年，今年1月7日才第一次見面，當日相約在觀塘飲下午茶，李見蔡女貌似老實，放下戒心答應投資，夜晚再約見面，先把3萬元交予蔡女投資，這也是最後一次見面，其後再把7萬元交付蔡的女秘書。至同月21日，他透過櫃員機再過了1萬元給蔡女，前後共涉款11萬元。

李表示，過數後蔡女曾向他展示一個擺放金額「投資戶口」，並不斷要求李加碼，但李坦言沒有積蓄。其後，蔡女便開始變面，漸漸疏遠他，李察覺有異，遂要求取回11萬元，蔡女則聲稱投資損手，輸了700萬元，要賠償公司600萬元，所以無法歸還11萬元給她。最後，李發現對方封鎖了自己的微信帳號，對方手機也無人接聽。

李懷疑受騙，上月13日在天水圍警署報警，警方發現所謂的「投資戶口」全是偽造，來自一個假網站。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

李曾於上周二（30日）走上蔡女報住的葵涌邨旭葵樓討債，見到一對年老男女在屋內，他拿出蔡女相片查問，男子聞言面黑，取刀走出來，嚇得李不敢久留，臨走前更怒道：「你個女呃咗人仲咁惡！」

翌日（31日），本報記者親自到旭葵樓追訪，豈料被大廈保安阻攔：「你哋唔好再上去追債！」，其後記者在樓下守候，但蔡女良久未現身，同時其手機亦無法接通。對於自己誤中美人計，李坦言自己實在「太天真衰戇居」，以為蔡女有心和他發展，強調自己經此教訓，以後找尋伴侶會加倍小心。

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