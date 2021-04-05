有市民網上交友，其間誤信微信女購買比特幣，被騙走11萬元。其實在虛擬貨幣狂潮下，投資比特幣已成為日益常見的行騙手法。去年本港警方共接獲網上騙案的舉報共6678宗，不少與比特幣有關。

比特幣熱潮方興未艾，國際巨企如Tesla 、PayPal 近日均先後宣布接受比特幣交易，令熱潮不斷加溫，上周五（2日）每一比特幣一度攻破6萬美元（折合約46.7萬港元）關口，創歷史新高，導致相關騙案亦日趨嚴重。

香港城市大學犯罪心理學家黎定基分析，今次騙案的手法萬變不離其宗，只攻男性兩大死穴「貪財好色」，即使事主對賺錢沒太大興趣，亦難過美人關，奉勸寂寞男要帶眼識人。

黎定基表示，騙徒技倆一般簡單直接，利用人性的弱點，例如寂寞、好美色及貪心，今次個案顯然騙徒看準事主對其美貌有興趣，甜言蜜語讓他產生幻想，一步步解除其戒心，而所謂投資比特幣，只是借可以賺大錢的虛擬貨幣，挑起事主貪婪，令他更易落疊。

虛擬貨幣買賣平台CoinUnited共同創辦人李思聰指，一般比特幣買賣最安全是光顧有信譽的虛擬貨幣交易所，例如Binance、TideBit及MyEthShop等，因設有嚴密審核制度，相對安全，切忌胡亂把錢交由別人投資，或者身懷巨款當面交易。

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