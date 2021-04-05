繼昨日油麻地發生幼童衝出馬路，險些命喪小巴輪下意外後，短短兩日內，今日觀塘亦發生同類事件。一名外傭疑未有看管拖好男童，導致男童衝出馬路，險些被途經車輛撞倒，可謂險象環生。

網上流傳車Cam所見，事件發生在今日下午1時35分左右，地點為觀塘宜安街街市對出。當時，一名司機駕駛車輛，沿往恆安街往聯安街行駛，兩邊亦泊滿私家車。當駕駛至宜安街街市對出時，突然一名揹着背囊的男童未有看清路況，徑自從行人路，穿過停泊車輛罅隙跑出馬路。該名司機隨即響號同時急煞。

雖然司機即時煞停車輛，未有釀成嚴重意外，但男童似乎未有發現自己已在鬼門關前走了一趟，繼續在馬路上「跳跳紮」。而直至車輛煞停後，照顧男童的外傭始出現在鏡頭內，但外傭仍未拖緊男童，而是任由男童自行過路，自己則是站在路邊，示意讓司機先行駛走，片段就此完結。

網民對短短兩日便發生兩宗同類事件感到詫異，紛紛表示「未必次次咁好彩」、「大人真係要捉實啲細路」、「司機反應快，唔係小朋友就大鑊了」；不過，亦有人表示片段中司機本身也應慢駛，直言「咁多死車仲揸咁快」、「過依啲車罅，一定要慢」、「喺啲咁窄個路，視線又唔得清楚，仲開到咁快」。

運輸署在《道路使用者守則》第九章上，呼籲家長不可讓幼童單獨在道路上行走，應時刻與他們同行。假如家長不能跟他們同行，應該請其他成年人與他們同行。無論在馬路或行人路上，抑或在其附近，家長也應時刻牽着幼童的手，並置身在他們與車輛之間。如果無法牽着他們的手，應用牽帶引領他們，或者抱着他們，或把他們放置並穩固在幼兒手推車上。切勿讓他們走出馬路。

運輸署強調，11歲或以下（中學學齡前）的兒童，特別是較年幼的，在路上仍需加以看管。橫過馬路時，須牽着他們的手。如兒童必須獨自一人橫過馬路，叮囑他們，除非已看清楚從任何方向駛來的車輛都已停定或路上沒有車輛駛來，否則切勿橫過馬路。除非他們有能力應付可能遇到的危險，否則切勿讓兒童單獨外出。

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