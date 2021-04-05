上海街昨午有幼童跑出馬路，紅Van司機急煞避過意外，片段在網上熱傳，網民激讚司機眼明手快，《蘋果》晚上找到事件中的紅Van司機，他稱當時只是兩三秒時間，在自然反應下急煞兼扭軚，幸旁邊未有其他人，否則避得過幼童可能又撞及無辜。

紅Van司機姓張，現年50歲，人稱忠哥。他講述事發經過時仍有餘悸，形容是「大家避過一劫」。主要行走元朗至油麻地路線的他事發時剛好走第一轉車，將近抵達油麻地總站，「成條路無人無車，我(時速)30至40咁駛過去，突然間有個細路衝出嚟！」他估計當時幼童正在發脾氣扭計，疑似其母的女子從後追上，一邊大聲叫喊：「好彩佢嗌得大聲，引起我注意。」當察覺時，幼童已在他車頭位置，自然反應下急煞兼扭軚。事發後，幼童母親疑急於追趕幼童，未有向他道謝便離開，不過他自言並不介意，「如果煞唔切，佢可能捲咗落車底。」

忠哥駕駛小巴已有約26年，他指自己18歲已取得車牌，年輕時駕駛較衝動，但年紀大則較穩重，近十年八載已少有違反交通法例。至於事發位置附近，他指是高危地方，因為附近多南亞裔人士居住，他們的小朋友一般較佻皮，不時胡亂跑過馬路，故此每次經過附近位置時，都會打醒十二分精神，亦會減慢車速，「唔好咁快，將就吓。」

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