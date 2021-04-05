本港每天來自內地的數以千噸計蔬菜、十多萬隻冰鮮家禽以及其他糧油食品，家具等進出口貨品，大部份都有賴本港萬多名中港貨車司機負責運送。然而有中港跨境司機向《蘋果》申訴，指自疫情以來，深圳灣口岸的內地海關等執法部門，不時為難中港司機，即使深圳灣有十多條行車通道，亦只開放兩至三條通道，要中港司機大排長龍過關，若一旦被抽查，部門人員更嘆慢板，要司機在車廂呆等8至10小時始查貨，待查貨完畢善後，已經是24小時後的事了，司機大吐苦水指內地執法人員「唔人道」，「又話中國香港一家人，完全無人性，玩謝你班（香港）人！」

中港司機馬先生對《蘋果》表示，武漢肺炎疫情下，跨境司機獲豁免進行14日自費醫學隔離，但仍要在關口強制接受病毒快速（核酸）測試，才可進入內地。每日至少四千至五千名中港貨櫃車司機往來兩地，他們運送日常用品、柴米油鹽，甚至大型傢俬等。其中深圳灣口岸有十多條行車通道，但每日只開放兩至三條，大排車龍，「打蛇餅」見慣不怪。「佢哋根本唔想咁多香港人過關，又話中國香港一家人。」

若「不幸」遇上抽查，情況更惡劣。有司機曾將落貨用的「揳車胎」工具放在車頭，引起內地海關人員的懷疑，要其停車受查，結果一等便是24小時，「叫架車停喺關口，但又唔即刻查，（人員）坐喺度，完全唔理你，其間完全唔畀你落車，仲用封條封車門，唔畀落車去廁所，食飯只能託佢哋買，總之唔可以落車，佢哋驚我哋有毒（有菌）！完全冇人性。」馬先生又指，有司機等了8至10小時，海關人員才「動手」查貨，「摷晒啲貨出嚟查，查完搬唔返入貨櫃，叫你自己搵人再搬」，不少司機被折磨24小時甚至30小時，苦不堪言。

馬先生稱，由於過關等候時間過長，大排車龍，有司機響號抗議，被執法人員發通告警告，表明如再響號，便會取消獲豁免進行14日自費醫學隔離的資格，頓令司機敢怒不敢言。他希望反映有關事件，令官員了解中港司機的辛酸，「中港司機真係好辛苦！平時一、兩個鐘做完嘅嘢，要等8至10個鐘，真係玩謝我哋！」

普通話指頭大罵落車司機

另一中港貨車司機Jerry亦向《蘋果》訴苦，嘆自己曾經歷同樣遭遇，指內地邊防人員以疫情為理由，「揸住雞毛當令箭」去欺壓香港司機，更不時被內地邊防「句句粗口問候，出言侮辱」。

其中一名司機向本報提供片段，可見穿黑衣的中港司機當時已查完車，於是落車行入內地關口的控制室，欲查詢可否開車離開，卻被對方執法人員(自稱應急管理局)以普通話指頭大罵，罵他不准行落車等，其間該執法人員出示掛在胸前的證件，破口大罵中港司機，更不時夾着粗話，態度兇狠，中港司機為息事寧人，亦不敢反駁。

司機反抗遭公報私仇貼「大字報」封殺

有不願透露姓名的中港司機亦指出，司機之所以敢怒不敢言，全因為關口執法人員會公報私仇，將曾經駁嘴的香港司機姓名、電話號碼及回鄉證，以「大字報」方式貼在關口當眼處，極盡羞辱之能事，「班所謂防疫工作人員知道司機唔敢反抗，知道司機怕被當局以不配合防疫的莫須有罪名停止司機入境，知呢司機怕手停口停， 香港司機上到深圳就好似過街老鼠 」。

相關「大字報」會通報司機身份，要求關口各單位留意，嚴禁讓上榜司機進入車場，否則會追究當值隊員責任。該中港司機對有關做法深感不忿，「一個普通的所謂防疫工作人員，都可以咁樣對待司機 ，因為佢哋可以任意安個莫須有罪名，來停司機入境」。

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