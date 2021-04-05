早上約11時，一名20多歲青年，站在鴨脷洲橋，突然縱身躍下，墮到14米下海面，載浮載沉，在附近的女艇家見狀，立即拋下救生衣及繩索，讓他拉住，稍後由附近舢舨的工人將他救上艇，消防此時趕至，將事主送回岸邊，他仍然清醒，送院救治。

救回青年的女艇家姓馬，被暱稱「大嫂」。70多歲的「大嫂」在上址駕艇40多年，她憶述救人經過時表示，當時她正在駕船，突然聽到嘭一聲，「有嚿嘢跌咗落嚟，見到佢爬爬吓，人嚟㗎，好驚，發晒狂咁，第一時間扯件救生衣掟落海畀佢，又掟條繩畀佢，叫佢拉實埋嚟艇邊，我當時顧住盤軚，又唔顧得前面。」

「後嚟有人喺附近舢舨做嘢，幫手拉佢上嚟，我女人仔唔夠力拉佢上嚟，佢應該得廿幾歲，我叫佢拉住啲嘢，佢識聽，但冇答，後嚟救佢上嚟，問佢嘢佢識講，清醒。」她自言駕船40多年，今次是第二次見人跳橋，上次約兩至三年，「又係一個男人，中午時分，喺度跳落去，好彩唔死得，又有人救返佢。」她笑言：「救返一個人，好過食三年齋！」

警方表示，事件中跳橋男子姓余（22歲），由附近船隻船員救起。人員接報到場，事主清醒被送往瑪麗醫院治理。警方沒有撿獲遺書，案件列企圖自殺。

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