警方為打擊阻塞交通的違例事項， 於2019年第二季度已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項，警員會採用非截停模式進行執法，在沒有警告下，違法車輛不會即場收到告票，警方先將違例「證據」攝錄下來，稍後才發告票予車主或違法司機。

警方今日在沙田正街一帶，示範有關流動攝錄隊執法情況，警員會一邊巡邏一邊手持攝錄機拍攝街道上的違泊情況，包括車輛違例停泊在禁止停車等候區域，當發現車內沒有司機，同行的其他警員便會立即發出違泊告票，如車上司機立即將車駛走，警方稍後將會翻看錄影片段才考慮作出檢控。

署理沙田警區行動主任高濬總督察表示，警方正進行全港性交通執法行動，主要針對交通黑點，打擊違例迫車情況，特別調派交通攝錄隊，在交通黑點錄影搜證。他表示，沙田區今年2月至今，總共發出4萬張違泊告票，當中由流動攝錄隊發出的有逾500張。他提醒駕駛人士，警方對持續違例車輛進行多次票控，亦會將車輛拖走。

對於沙田區流動攝錄隊發出的告票數目，只佔總數的1%，有記者質疑成效。高濬未有作出正面回應，只表示交通擠塞是社區關切問題，警方會適當調配資源針對交通黑點，作出相應打擊行動，透過錄影執法加強打擊違例情況。

高濬補充，警方會不定時執法，希望透過阻嚇性改變駕駛者的違法行為，從而達到執法目的，又指流動攝錄隊以非截停模式執法，可減少不必要磿擦及提高檢控成功率。

警方數字顯示，去年（2020年）透過流動攝錄隊發出的定額罰款告票逾萬張，較前年的5083張狂升一倍，警方相信透過攝錄功能，能準確拍攝違例事項，有助舉證，同時減少前線警員與司機的磨擦。

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