近期左派傳媒大肆批鬥各類文藝展覽，繼早前西九M+藝術館艾未未展品之後，中環大館賽馬會藝方2樓一個名為「韌生」的藝術展覽，今日於《文匯報》一篇報道中成為被攻擊對象。記者傍晚前往展覽視察，發現參觀市民仍絡繹不絕；而記者入內參觀期間，並未發現報道所提及有關魚蛋革命和佔領中環的書籍。有市民參觀後指，並不覺展覽有任何煽動之處，又不認同藝術品需要在審查下才能展出。

根據資料，有關展覽展期為今年3月12日至5月2日，逢星期二至日早上11時至晚上7時開放，費用免費。有關展覽位於賽馬會藝方2樓一處走廊，共展示14個展品。由於展覽位置狹窄，每次場地只能容納4至5人，參觀市民只能在地面等候進入。記者傍晚6時到場視察，發現前來參觀市民絡繹不絕，在地面仍有超過10人等候上一批參觀市民離開。其後記者上樓參觀展覽，參觀市民均秩序良好，至於事件中被點名批評的藝術作品未被下架。

《文匯》在報道中，提到位於展覽前方一個名為「藝術家書籍圖書館」的圖書角內，有三本抹黑警方及歌頌「暴徒」的書籍，包括《夏愨佔領圖》、《年初一紀事》和《雨傘見聞錄》。然而記者在參觀展覽期間，便發現有關圖書角其實並非展覽一部份，展覽方已一早用黑色布帶，將圖書角和展覽分隔，因此記者無法仔細翻查圖書角內每本書內容，但在布帶後方的各個明顯位置，記者均找不到《文匯》所提及的三本書籍。

不少市民參觀後，都表示自己看不到展品有任何抹黑警察或煽動之處。其中一名參觀市民陳先生表示，自己並不覺得展品有特別，「純粹只係講吓堅毅」，對展覽遭批鬥或涉嫌煽動甚為不解，感到左派對「煽動」的定義越來越模糊，「一般人都唔會好清楚底線喺邊」。他憂慮，未來針對藝術品的審查可能會越演越烈，認為藝術品不應審查下才能上架，「所有作品俾所有市民睇到，係一件好事」。

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