47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚，當中最少12人如重囚般還柙在赤柱監獄，包括黃之鋒、朱凱廸、林卓廷、岑敖暉、陳志全、趙家賢、張可森、郭家麒、鄒家成、李嘉達、鍾錦麟及譚凱邦。

民主黨林卓廷獲黨友和助理擺街站聲援，林卓廷facebook小編昨日上載一張圖畫，題為「泡菜妹妹畫林卓廷」，是林卓廷小粉絲畫的圖畫，小編指在街站收到一位妹妹畫給阿廷的畫，好可愛所以post出來。

另外，林卓廷托妻子向大家表示：「內子告訴我，同僚為我開設的打氣街站，反應熱烈，收到大量市民的心意卡，我請她全數寄給我，我會逐一細看，稍後同事會安排在我的You tube 頻道講返我的感想和回應，大家的心意，我們一家都收到，非常感激，請繼續支持其他牆內朋友。」

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