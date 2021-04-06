疫情下減少外出是常識，但如果清明節留在家中，還要在晾衫架上用化寶盤燒衣，那就太反智，兼極具危險性了。網民上傳一段疑拍攝於深水埗富昌邨富旺樓的影片，片中可見一名住戶打開窗門，將化寶盤放在外牆晾衫架上燒衣，火勢頗為猛烈，火舌隨風飄散。網民紛紛留言指摘行為危險自私，着拍片者報警處理。

片段於周日（4日）中午12時上傳至社交網站，長約2分鐘，上傳者留言「癲…清明節你求保佑，樓下樓上單位就（驚慌表情符號）可以自私癲到極點（嬲怒表情符號）」。片中可見，住戶打開一扇窗，晾衫架上有一個面盤狀的化寶盤，旁邊有一堆疑是衣紙，住戶將衣紙放入盤內的火堆中。當時火勢頗大，火舌隨風亂竄。樓上和旁邊單位也有曬晾衣物被舖，一旦火舌波及恐怕釀成火警。

網民紛紛留言譴責有關行為危險，並着拍片者報警求助，「啲火種吹開咗就大獲(鑊)了」，並認為燒衣拜祭不宜在大廈內進行，「公屋樓下通常有得燒！」

現場是富昌邨富旺樓，據了解大廈地下大堂張貼不同通告，包括提醒住戶切勿高空擲物、高處倒水及狗隻及缺德者隨處便溺，亦有提醒住戶如有不當行為會被扣分。大廈後樓梯亦見有化寶桶、煙蒂等。

深水埗區議員黃傑朗回覆記者查詢稱，涉事是低層一個長者單位，房屋署職員及保安員已經登門，向獨居婆婆了解事件。婆婆「支吾以對，可能知道做錯」，現階段向她發口頭警告，但若證實有灰燼跌落街，可能會扣分或發警告信。

黃傑朗指，部份長者防火意識不足，疫情下不敢外出，胡亂生火，實有釀成火警的危險性。

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