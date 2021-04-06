石澳攀石熱點「九宮格」，在復活節假期尾聲吸引不少攀石愛好者到來體驗一番。不過，一群約20名的家長和小童，懷疑在教練帶領下進行體驗式學習，結果被指涉嫌違反限聚令和口罩令。有同業擔心：「之前爆出跳舞群組、健身群組，唔想爆個歷奇群組呀！」在場負責指導的教練指，今次並非協會活動，一直提醒參加者留意社交距離。

石澳大頭洲以東的「九宮格」，約15米高，地勢險要，四面環海，素來是攀石熱點。今早讀者高先生向《蘋果》報料，指一批約25人，包括教練、家長和小朋友，於早上8時45分集合，在懸崖上親子班。

高先生自稱是歷奇教練，疫情下無法開班，「同行全部食穀種」，但見這班教練和學員，大部份人沒有戴口罩，而且聚在一起聽指導，完全無視4人限聚令和口罩令。他批評：「咁樣會影響整個行業，之前爆出跳舞群組、健身群組，唔想爆個歷奇群組呀！」

從高先生提供的相片和短片可見，在場有約10名成年人，當中一半是教練一半是家長，其餘是學員，幾乎所有人都沒有戴口罩，他們聚在一起聽講，也有分散活動。

《蘋果》去到據報現場，除了見到所述的親子班，還見到另一群外籍的攀石人士，兩班共計40人左右，互不相識。大部份人沒有戴口罩，亦沒有明顯分隔安全社交距離。記者接觸到親子班的姓羅負責人，對於被指違反限聚令和口罩令，他解釋稱：「已經趁無咁多人，假期尾聲先嚟；咁做帶氧運動，玩完唞吓氣除口罩一陣囉！」

羅是退休消防隊目，現時是雋傑培訓協會的訓練總監。根據協會的網頁資料，羅是中國香港挑戰網陣協會三級高結構挑戰網陣教練。不過羅接受記者查詢時強調，今日不是協會活動，「係有家長要求，唔係教班，係體驗日，家長自己組識活動，邀請我同埋幾個義工教練，無收費。」

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