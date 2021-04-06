秀茂坪安達邨一名來自單親家庭的12歲女童，上周四（1日）獨留家中期間，成為兩名男女劫匪目標。雌雄劫匪威迫利誘下，女童受驚開門，其後單位便遭大肆搜掠，而女童當時更被男劫匪猥褻，行為令人髮指。至今日警方交代案情，指男女劫匪已經被捕。

警方表示，上周四（1日）傍晚6時左右，安達邨有兩男女劫匪出沒，搜尋可落手單位，其間發現一個單位內只有一名12歲女童獨留家中。雌雄劫匪遂以派口罩為理由，利誘女童開門，女童拒絕。兩男女見利誘不成，便轉而威迫，進一步聲稱會聯絡房署人員，威嚇會將女童家中寵物狗帶走，女童受驚下開門。

兩男女成功進入單位後便大肆搜掠，搶走金鏈、電話、現金等總值5,600元財物，其間男匪則向女童作猥褻行為，同時用自己手機錄影整個過程，兩人得手後逃之夭夭。警方表示，為保護受害人，故不會提及猥褻具體行為，只透露不牽涉強姦或企圖強姦

女童案發後自行報案，警方接報調查後鎖定一名38歲女子以及一名47歲男子，前日（4日）首先拘捕女疑犯，在其身上搜出少量海洛英，她警誡下承認「入屋犯法」及「藏毒」。至今晨（6日），警方在埋伏下，再拘捕餘下的男疑犯，調查手機時發現涉案片段，他在警誡下亦承認「入屋犯法」、「向十六歲以下的兒童作出猥褻行為」、「製作兒童色情物品」等罪。

警方提到，兩人均報稱無業，經常在深水埗一帶出沒，有多個匿藏地點，彼此只是共犯，並無特別關係。被問及男疑犯手機內是否有發現其他兒童受害，警方僅指會交由電腦專家檢驗。

警方又稱，受害女童就讀中學，來自單親家庭，與母親相依爲命。被問及母親是否涉及疏忽照顧兒童，警方則指會諮詢律政司再作決定是否檢控。至於女童現時心理如何，警方未有提及，僅指社署已派社工聯絡家人和學校社工跟進。

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