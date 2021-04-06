周一（5日）是公眾假期，當日下午3時47分，青衣長青邨一名50歲姓李男子，懷疑從高處墮下，倒卧在青楊樓天井。據了解，姓李男子墮樓後，遺體被放在現場超過4小時，附近滿地血迹，遺體腦漿內臟更散落一地，令不少居民大感不安，直至晚上8時多，食環署轄下的屍體處理隊（俗稱執屍隊）始到場處理。當區區議員狠批食環署失職，並且不尊重死者。《蘋果》正向食環署查詢，等候回覆。

當區區議員韓俊賢關注今次事件，他表示以往同類事件，執屍隊黑箱車通常在事發後兩小時到場，然而是次等候多時仍未見黑箱車蹤影。他指昨午4時許收到屋村通知，趕到現場後見警方已進行調查，據悉當時警方發現死者身份證及拾獲遺書，約一小時已完成調查並聯絡食環仵工，惟當局回覆稱「荃灣都有墮樓，車唔夠，要等」，足足拖了超過4小時，至晚上8時多才有黑箱車將屍體搬走。

韓俊賢提到，死者墮樓位置正正位於青楊樓的居民互助委員會門前，而且不少居民出入也必經天井，再加上現場血迹斑斑，遺體腦漿內臟散落一地，就連帳篷也難以遮蓋，不少街坊事發後都坦言十分不安，更有人提到以後不敢直接穿過天井，而是於天井旁的簷篷繞道而行，此外亦擔心衞生問題，促政府部門跟進事件。

韓俊賢對執屍隊拖延4小時才到場感到不解，指葵涌殮房與長青邨距離不遠，質疑是公眾假期下人手調配出現問題，批評執屍隊是次處理失職。他以去年10月長洲有市民「伴屍30小時」一事舉例，認為食環署應檢討搬運屍體程序，及應對仵工提供資源等。他將會在下次下周二（13日）區議會會議上，提出臨時動議，就此議題向食環署質詢，要求對方改善黑箱車調派問題。

劉小姐昨傍晚與兒子探望母親，發現現場圍起，心知不妙，「我望咗一眼，好得人驚，個仔好彩瞓緊覺，好唔想佢醒」。她逗留至晚上近8時離開，但發現遺體仍未處理，「我覺得好荒謬，冇理由就咁掟喺度，放假都要做嘢㗎」，認為當局須跟進事件。

另一住客郭女士亦得悉墮樓事件，亦認為當局太遲搬走遺體，令出入的住戶大為不安，更向記者表示過往有不少非住戶選擇到來輕生。

食物及衞生局局長陳肇始去年底回覆立法會時表示，食環署有10支屍體處理隊，合共有14名工目及57名二級工人，因應屍體處理隊需要在厭惡及惡劣環境下工作，其隊員如符合每月的工時要求，每月會獲發2,080元的辛勞津貼。

她又指過去數年，食環署在招聘二級工人方面並没有遇到困難。該署一直有檢視屍體處理隊的人手情況，在招聘有關二級工人並沒有困難，亦沒有挽留人手問題。現時屍體處理隊並沒有空缺。第一標準薪級工目薪酬已等同一級工人。食環署在檢視職級安排時，須按既定機制，包括檢視屍體處理隊設立的目的、定位和架構，以及該隊的工作性質、工作複雜程度和職責是否出現了根本的轉變。

這是近期執屍隊第二宗被揭發的失職事件。早前《蘋果》曾報道，「最弱颱風」浪卡去年10月襲港，長洲一名男子被揭發在家中燒炭身亡，當時三號風球掛起，執屍隊以安全為由未有進入長洲。結果死者胞姊被迫伴屍30小時看着亡弟遺體腐爛發臭，最後要由長洲消防局酌情協助將遺體移送長洲醫院殮房。及後八號風球除下執屍隊仍未抵達，直至臨近所有風球除下之際才到場。事隔多月家屬仍未能釋懷，哭訴「個心好痛、好難受」。

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