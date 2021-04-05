勝和太上皇囝囝無視4人限聚令，4月1日愚人節在「元朗國」大搞壽宴，更在酒樓包廳筵開約十席，近百江湖猛人齊齊到賀，勝和4屆坐館沙田Me、子騰、寸仔及現屆坐館志權亦拉大隊撐場。據知，警方一早向各路黑幫人馬明言，在疫情期間不准搞大聚會，有指今次事件，警方毫不知情，有警隊高層事後得悉有人搞江湖壽宴為之震怒。根據現行防疫措施，包括4人限聚令，4人限桌令及晚市至10時等，無論是食客或是食肆負責人，也有責任遵守。

壽宴事件發生後，警方多次聯同有關部門巡查元朗西菁街涉嫌違反限聚令的酒樓「嘉嘉好宴會廳」，其間發現「嘉嘉好宴會廳」涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），違規事項包括餐桌之間的距離、沒有備存員工檢測及顧客登記紀錄，以及違反口罩規定，會向酒樓負責人展開檢控程序。而酒樓亦被勒令由4月4日起，由傍晚6時至翌日上午4時59分須停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人同坐一桌，為期14天。

元朗警區聯同食環署昨晚再在區內展開突擊行動，巡查多間食肆並採取執法行動，提醒店鋪及市民嚴格遵從防疫規例，其中大批警員及有關部門，亦再次到西菁街「嘉嘉好宴會廳」進行巡查。

行動中，警方及食環署人員發現兩間位於元朗鳳翔路的食肆涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），並向相關食肆負責人發出傳票。

警方發現有關食肆非法擴展食物業範圍、沒有確保該處所內正在使用的桌子之間保持最少有1.5米距離、沒有確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記有關人士的個人資料，及沒有安排涉及處所運作的員工保留新冠狀病毒病檢測紀錄。

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