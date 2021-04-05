【尖沙咀】

尖沙咀分區雜項調查隊聯同輔警、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室人員，昨傍晚起巡查區內食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，警員在寶勒巷及赫德道的兩間食肆內，分別發現一名30歲男子及一名40歲男子在禁煙區吸煙，他們涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，收到定額罰款通知書。其後，警員發現厚福街一間酒吧座位之間少於1點5米距離，上址一名21歲男負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），警員將向該名負責人作出票控。此外，警員亦發現亞士厘道一間食肆於晚上10時後仍然營業，上址一名32歲女負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章）被捕。另外，警員在行動中發現兩男兩女，年齡介乎26至28歲，沒有配戴口罩，他們涉嫌違反口罩令（第599I章），收到定額罰款通知書。

【觀塘】

東九龍總區重案組聯同機動部隊，昨晚展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘成業街19至21號一個工廈單位，搗破一間違規經營的派對房間。行動中，一名27歲姓李男負責人涉嫌違反處所防疫條例（第599F章）被捕。另外，該單位內共6男7女，年齡介乎18至39歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），收到定額罰款通知書。被捕姓李男子現正被扣留調查。

【灣仔】

灣仔警區反三合會行動組人員於復活節假期期間展開「五角」（PENTAGON）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。

昨晚約11時突擊巡查謝斐道324-338號一商業大廈，發現一間酒吧於晚上十時後仍然營業，涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），36歲姓曾男負責人涉案被捕，酒吧內16男4女顧客，年齡介乎26至49歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章），收到定額罰款通知書。

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