郭女士聲淚俱下，直斥丈夫及家姑藏起兒子，令母子分離，飽受相思之苦，過去前亦曾遭丈夫酗酒後家暴。本報成功接觸到郭女士丈夫鄭先生，他接受本報電話訪問時，得知事件另一版本。鄭先生指，是因疫情關係將兒子帶到福建暫居，同時亦是郭女多次在他工作地點大吵大鬧所致。他稱從沒阻止母子見面，並愛錫森森，替他報讀當地國際學校，慨嘆與妻子因中港文化差異致磨擦不斷，這段婚姻早已名存實亡。

對於郭女哭訴曾遭家暴，鄭承認二人過去爭有爭執，雙方都有動手，「如果是兩公婆嗌交是有，有時我過份些或者佢過份啲，或者佢冚我一巴我冚佢一巴，呢啲好閒咋，你知不知佢有心去裝我，整親少少佢會影相。」他又批評郭女性格霸道，「你知唔知，有啲人真係夾硬嚟，真係嚇親人，佢嗰種性格就係，郁下唔滿意、有啲咩，就同你攬炒！」

至於酗酒，鄭歸咎於婚姻不如意，令他感到迷茫，現時已決心戒除：「嗰排是因為她好竭斯底里，好似法官返屋企咁，咩事她都要同你理論，一定要理論贏你先覺得有意思，一個家庭其實要溫暖的家，而唔係好似法庭咁。」

分手後奉子成婚磨擦不斷

鄭先生憶述整段婚姻經過，指當初經舅母介紹認識郭女士，因中港文化不同，令二人價值觀迴異，拍拖時已產生分歧及磨擦，拍拖不足一年已經要分手，但未幾郭女士懷孕，無奈奉子成婚。

兩公婆多年來一直聚少離多，妻子曾帶同兒子到北京居住，即便在港期間，妻子也寧可晚上到契媽家中睡覺，早上才回佐敦家照顧兒子。鄭先生亦向記者表示，夫妻間已經有兩年多沒有行房，有名無實，去年因疫情關係，才要求妻子留在佐敦居所，以減低染疫機會，「我都已經瞓地下，叫佢同個仔瞓床。」

尋子事件觸發點是去年4月，郭女士稱完成企業培訓後，家姑未肯歸還兒子，鄭先生稱是當時妻子情緒非常激動，令他十分憂慮，「佢一定要28號接返個仔，我話29號放假先接，佢唔肯，仲拎唔知係遮定木，去我阿媽度大好大力咁敲門，報埋警，之後5月7日又影晒片話要跳樓，消防都嚟晒，佢咁樣夾硬嚟會嚇走人，我都即刻搬走咗。」

丈夫：大陸女人係咁樣思維模式

郭女士一直控訴丈夫及家姑將兒子藏起，但其夫鄭先生表示，從沒有阻止母子見面，郭女士去年4月多次到他工作地點大吵大鬧，他選擇辭職躲避，至今一直處於沒有收入狀態，加上疫情關係，遂於去年7月帶同兒子回福建暫居，並替他報讀當地國際學校K2，「我有打電話話畀佢（郭女士），佢知道我鄉下地址，我鄉下公司地址，係佢自己唔返去，我唔知佢留喺香港咁耐做乜，因為4月要上庭，我先返嚟香港。」

鄭先生稱，其妻於7月已經知道他偕兒子回福建，但仍選擇在母親地產店10月開張當日去「踩場」，只是為搞事，對郭女士斥家姑曾在地產舖對她動手，鄭先生辯稱母親只是用腳作出阻擋，「去年10月15號我媽間店舖開張，佢專登揀開張嗰日去搞人哋，我媽只係用隻腳點一點佢，話唔歡迎佢咋，唔關我媽事，佢所有嘢都要同我阿媽掛勾。」

說到尾，鄭先生認為郭女是「為身份證同為仔」，鄭先生在灣仔有一個自置物業，市值約600多萬元結婚多年，直至去年4月為止，亦有每月付家用，由7000至10000人民幣不等，「佢曾經講過拎身份證只係第一步，佢想要攞返個仔，因為攞到個仔就等於有長期飯票，大陸女人係咁樣思維模式。」

夫婦之間糾紛持續多時，目前鄭先生希望交由法庭判決，「錢冇咗可以再搵過，我淨係想要自由，佢搞到我已經有11個月冇做嘢！」

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