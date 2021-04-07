社運人士古思堯，今年初被裁定侮辱國旗罪成，判囚4個月，今日刑滿出獄。今早8時半左右，榮休主教陳日君樞機、社民連黃浩銘及「阿牛」曾健成等人，在赤柱監獄外等候接古思堯出獄。他們帶來一條標語，寫上：「人權高於政權，和平示威無罪。廢除國旗法，釋放古思堯」。其間有軍裝警員趨前干涉，呼籲各人不能聚集。

黃浩銘表示：「今日嚟接放學，佢開心呀古。下星期又面對另一宗案，同黃之鋒，7號出嚟，下星期又隨時入返去。希望佢平平安安，身體無恙，因為佢患咗末期症，長毛（梁國雄）都好擔心佢，聽日同佢去探長毛。」

陳日君補充稱，以前認識的古思堯，是幫阿毛抬棺材去示威，「嗰次去到法庭聽佢講嘢，非常之清醒。佢又唔要律師，控方講啲嘢，佢話『我做過哂』。但係佢唔認罪，佢話法律還法律，講得好溫和，個法官都好尊重佢。我覺得有種智慧高過法律。肥佬黎（黎智英）都話向古思堯致敬。」

至早上9時30分，古思堯乘高爾夫球車到閘口，然後拿着兩袋隨身物件步出監獄；只見他精神不錯，聽到在場人士呼喚：「阿古、加油！」即揮手示意，並抱拳回敬。「阿牛」、黃浩銘、陳日君等逐一上前擁抱，在場近30名支持者高叫「加油」、「保重」、「身體健康」歡呼聲此起彼落。

74歲的古思堯，去年確診患直腸癌古思堯。去年7月，他到法院聲援黎智英及李柱銘等15名被控煽惑非法集結人士，其間舉起一面倒插及塗污的中國國旗，結果被控侮辱國旗罪。

另外，古思堯正面對一項《公安條例》下明知而參與未經批准集結罪，涉於去年10月5日在香港連同其他身份不詳的人，無合法權限或無合理辯解，明知而參與一個違反《公安條例》的公眾遊行，而該遊行屬於未經批准集結。古否認控罪。

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