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「香港故事」成員李宇軒，上月底由大陸遣返本港後，被律政司落案起訴，控以串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全及協助罪犯等三罪。李宇軒因為要接受強制隔離檢疫，之前兩度（3月24日及31日）缺席聆訊。本周初隔離期滿，他將於今日下午到西九裁判法院應訊。中午時分，警方在小欖精神病治療中心做準備，最少16部警方電單車到場，相信是囚車離開時開路押解。

中午12時，一部四驅警車首先駛入小欖精神病治療中心，隨後陸續有警方電單車駛入，記者目測最少有16部，相信他們是為押送載有李宇軒的囚車做準備。下午1時，多名手持長槍的警員就位，電單車相繼駛出，預料是做先頭步隊，到不同路口截車開路，未幾囚車駛離小欖精神病治療中心。

31歲的李宇軒是去年被內地公安拘捕的12港人之一，他早前因偷越邊境罪成被內地法院判囚7個月，並於上月下旬被押解返港。他被指涉違反國安法等3項罪名隨即被還柙，但去向一度成謎。李的家屬自他返港後曾多番向懲教署、警方等多個部門查詢，均未能得知李身在何處，懲教署更曾聲稱「查無此人」。

本報其後接獲消息，李宇軒正在小欖精神病治療中心還柙，並由俗稱「神秘組」的懲教人員看管作單獨囚禁。不過，懲教署及警方一直拒絕證實有關消息。4月2日，由李宇軒胞妹設立的Twitter賬戶及facebook專頁「Andy is Missing」發文稱，家人終於與他取得聯絡，但他們仍須更多時間消化資訊，未有透露李現時的情況，又感謝眾人對事件的關注。

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