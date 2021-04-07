富臨集團行政總裁楊維，位於元朗錦壆路居所被淋潑紅油。清晨6時許，警方接報後派員到場，發現寓所名牌及大閘被人淋潑紅油，但未見留有字條或收債紙張。現場有警員駐守，案件列作刑毀。

另外，富臨旗下位於黃大仙新光中心的富臨皇宮，地下對出行人路被放置一個易拉架，易拉架上寫有「富臨皇宮總裁-楊維、欠」等字，但由於易拉架已損毀，未能成功拉起查看。

前年反修例風波中，富臨集團被指靠攏福建幫，《蘋果》去年10月，踢爆楊維位於元朗寓居所涉多項違規僭建，由最初批準興建每層面積不超過700方呎的3幢「村屋」，擴建成近萬呎的「富豪巨宅」。

地政總署當時指，經視察後確認上址有未經批准擴建，亦有玻璃屋等未經批准構築物，違反地契條款，已向業權人發出警告信。富臨當時回覆有關事件屬主席楊維私人事務，與富臨無關聯，集團對此不作回應；楊維本人亦未有就事件作回應。

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