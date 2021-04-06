中港婚姻破裂，子女的撫養權誰屬往往是最爭議一環。有法律界人士指出，成功取得撫養權的一方若屬持雙程證人士，再申請單程證時，這是很重要的一個因素。不過案件一旦上庭，法庭亦要視乎雙方本身條件，包括經濟及照顧子女能力方面作考慮，「有錢唔一定贏，無錢亦未必輸。」

大律師陸偉雄表示，任何人士只要身處香港，都會受到香港法律保障，一般跨境婚姻，會以「家庭團聚」為由申請單程證來港定居，但若在未申請單程證前，已辦理離婚或分居，一旦成功取得兒子撫養權，兒子在港讀書，則可以照顧兒子為由申請單程證，這是很重要的一個因素，可是一旦失去兒子撫養權，就未必有強而有力理據去申請單程證。

他解釋，根據程序，爭取撫養權雖由法庭判決，不過事前亦要先經社工調查，了解父母雙方的家庭背景及條件，還有照顧能力，又或子女的意願等，在平衡各種因素下，社工完成報告後會交法官參考。至於持雙程人士的父或母親，無疑在照顧能力條件上較蝕底，不過這亦並非絕對，或者屬於一個過渡期，最終可透過一些程序延長在港居留期。

註冊社工兼婚姻及家庭治療師郭志英博士表示，父母離異子女是最大的受害人，切忌以他們作為籌碼又或人球，因為小朋友始終有一日發現被利用作為爭取本身利益的工具，到時不單對父母有失望，亦會帶來創傷。

她認為，類似情況並不單止發生在中港婚姻上，有父母離異後，甚至將子女送至海外。她認為，最佳辦法是雙方「坐低傾」，多溝通，尋求以子女福祉為大前提的結果。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！