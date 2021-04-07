下午1時18分，3男女駕乘一輛私家車，在油麻地海寶路、圓方對開約100米，被另一輛車撞停。現場消息稱，事主隨後被人搶劫，掠去的款項逾千萬元。兩名事主受傷，警方接報在場調查。

協助報警的女司機郭小姐，駕車駛經上址時見到兩部車停在路中，她憶述案發經過稱：「有個人喺肇事車跳出嚟，上返賊車，走咗去。初時以為佢哋識得，係交通意外，咁就停低，睇下咩事。有人報稱打劫，咁我就報警。」她指其中一名受傷男子，40歲左右，受皮外傷；賊人戴口罩，連同接應司機，估計最少有兩人。

警方在場稱，兩男一女找換店職員，駕乘車輛至上址時，遭一輛黑色寶馬SUV私家車從後撞一下。兩名本地男子隨即落車，手持鎚和刀喝稱打劫，搶去事主車上兩個黑色袋，裏面分別載有800萬元港幣，即1,600萬元現鈔。賊人得手後跳回寶馬，向沙田方向逃去。一男一女事主，在撞車期間被玻璃碎割損輕傷送院。

警方正在各區主要道路採取「捷進行動」追緝賊車，相信車上有兩至三名男子。

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