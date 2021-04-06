過去兩個月，一名持雙程證女子如內地上訪民眾一樣，掛着「尋人啟示」的紙牌，每天風雨不改在銅鑼灣鬧市遊蕩，以愚公移山的毅力，希望尋回已失散11個月的五歲兒子。她表示，自己曾被港人丈夫家暴，婚姻破裂後丈夫更帶走愛子，去年4月丈夫拒絕她與兒子見面，更與家姑齊齊搬家避見，愛兒至今音訊全無，令她牽腸掛肚，被迫在告士打道家姑的地產公司徘徊，希望家姑心軟，助母子重聚。不過，本報聯絡到丈夫鄭先生，他講述另一版本提到：「佢嗰種性格係有唔滿意，就同你攬炒！」

不見愛兒近一年 每日風雨不改尋子

尋子母親姓郭36歲，2015年來港結婚，丈夫姓鄭為本地人，翌年持雙程證來港分娩，誕下兒子森森，一家三口居住佐敦一單位。郭女表示，森森是她命根，愛與兒子拍照，記下他每段成長之路，相中的她雙眼滿載有子萬事足的神情。

事件源於去年4月22日，郭女希望增值自己，報名企業培訓課程，為期5日，要求居住在西灣河的姓柯家姑代照顧森森，沒想到自此兩母子天各一方，家姑拒絕交還森森。隨後，丈夫與家姑索性搬家，使郭女無法找到他們下落。

郭女愛子心切，始終未放棄尋找兒子，「我真係諗個仔諗到癡線」，她知道家姑在告士打道一間經營地產公司，因此兩個月前，自己便開始在告士打道徘徊，其間身前身後掛上粉紅色紙牌，前方紙牌寫上「尋人啟示」，內容是講述如何失去森森，而背後紙牌則貼滿森森照片。

她每天在告士打道徘徊數小時，偶然站在家姑地產公司門外。雖途人不時投以奇異目光，但她默默承受，有時想到傷心處，不禁眼淚汪汪。這段告士打道，由陌生行到熟識，由晴天行到雨天，由寒冷行到炎熱，始終未能打動家姑。

飽歷丈夫家暴

郭女指丈夫酗酒，在懷孕及分娩前後曾六次虐打她，其中一次遭箍頸險死，但一直啞忍無報警。然而森森被帶走後，郭女決心與丈夫一刀兩斷，申請法援，以家暴為由，向家事法庭申請離婚及兒子撫養權。郭女現今對丈夫已經死心，早前向灣仔區議員楊雪盈求助，上月27日更就家暴，由楊陪同下到警署報案。警方回覆查詢時，提到已在上月28日拘捕一名35歲男子，涉嫌普通襲擊，被補男子己獲准保釋，4月下旬向警方報到。

郭女提到，自己與森森一直感情要好，兒子曾隨她上京居住和讀書，然而自去年4月開始，至今已有接近11個月未能與森森見面。郭女透露，丈夫曾告知她森森已被帶回福建，交託親友照顧，對此相當激心：「有冇搞錯你帶走個仔，如果一直喺你身邊，我至少安心啲，但你帶走兒子，卻掉喺鄉下自己回香港，我問他返來幾日了，佢話差不多半個月，我話你真係好狠心！」她又提到，自己沒往福建尋子，是因為本月要上庭辦離婚，加上疫情關係，遂一直留港。

愛兒疑遭灌輸「媽媽是壞人」思想

郭女又稱，丈夫曾安排她與兒子視像通話，但通話期間，可見森森對她態度明顯改變，懷疑丈夫不斷說她壞話，灌輸兒子媽媽是壞人的思想，令她倍感難受：「有一次同個仔視像通話，我問你想唔想念媽媽，媽媽很想念你，佢話『我不要媽媽，我要爸爸』。」郭女強調，自己從未向兒子說丈夫家暴的壞話，因她認為婚姻是大人問題，無論如何都改變不了丈夫是森森的父親事實。

郭女目前以雙程證來港方式留港，由於目前未能在港工作，積蓄已花光，現時寄居在藍田契媽家中，平日生活靠內地親人接濟，「我鄉下媽媽姐姐都會夾錢畀我，因為知道我現在真係好困難，佢哋都心痛我」。然而，郭女簽證將於今年6月到期，屆時能否再續簽及成功取回愛兒撫養權，仍是未知之數。

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