黃竹坑大王爺廟周二（6日）晚上9時半左右發生偷龜案，一名男子在廟宇關門後闖入廟內，並在龜池附近有所動作，往衣兜放入一隻疑似是龜的物體後隨即離開，過程被廟宇閉路電視全程直擊。

事發的大王爺廟位於黃竹坑南朗山道與香葉道交界，屬香港島上唯一一座大王爺廟。平日廟宇的開放時間為朝8晚5，關門後不會有職員留宿，但有安裝24小時閉路電視系統。廟內有一個龜池，最高峯時有14隻龜，但由於近年偷龜賊多次出沒，再加上昨晚被偷一隻龜，現時龜池只剩餘7隻龜。

廟宇秘書朱小姐表示，廟內的閉路電視周二晚約9時半突然偵測到有人闖入。片段所見，只見一名留着長白髮、身穿灰色大衣的瘦身材外籍男子走近廟宇後方的龜池有所動作，並在1分半鐘後往衣兜內放入一隻疑似是龜的物體，其後施施然離開。

現時朱小姐只在廟宇的fb專頁貼出有偷龜賊樣貌的告示，暫未有向警方報案，因認為「報警都好似做唔到啲乜嘢」。她表示大王爺廟的龜隻都是由善信所送贈，全部都不是名種龜，平均身長約8吋左右，「可能大隻，好似好吸引咁囉」。此外，她透露大王爺廟本未有安裝閉路電視，但警方在過年後曾稱其他數間廟宇的香油箱接連遭到爆竊，建議大王爺廟加強保安，廟方才安裝閉路電視，豈料今次竟會拍下偷龜賊的容貌。

朱小姐指偷龜賊除偷去一隻龜，亦有「整爛咗我哋啲清潔用品」，故希望警方可加強巡查，廟方亦打算開會討論可如何加強保安，例如加高鐵閘以防再有人闖入偷龜，「希望（偷龜賊）唔好再嚟啦。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！